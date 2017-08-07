اندلع حريق صغير خارج فندق بدبي اليوم الاثنين مما أجبر النزلاء والعاملين على المغادرة وذلك في ثالث حريق تشهده دبي المركز السياحي والتجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة في أقل من أسبوع.



وأرسلت السلطات عدة سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى فندق قرب منطقة المارينا بينما تجمع العشرات في الخارج.



وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي سحب قليلة من الدخان تنبعث من أحد الطوابق السفلى.



وقال الفندق على حسابه الرسمي على تويتر إنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة وإجلاء النزلاء والعاملين بسلام.



وسمحت فرق الدفاع المدني للنزلاء والعاملين بالعودة إلى الفندق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



ويوم الجمعة شبت النيران في برج سكني قريب وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخماد حريق أصغر بسرعة في مبنى مجاور أمس الأحد. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحريقين.



وأثارت سلسلة حرائق في أبنية شاهقة في الإمارات تساؤلات عن كفاءة مواد العزل المستخدمة في منطقة الخليج.