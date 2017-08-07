قالت نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشئون الطالبات شهد عماد شبيب أن وفدا من الاتحاد التقى مدير إدارة التوريدات بالهيئة، علي المتروك لمناقشة أهم الصعوبات التي تواجه الطلبة وطرح الحلول المناسبة لها والعمل على حلها.

وأوضحت شبيب أن اللقاء تطرق للعديد من القضايا التي كان ابرزها الشركات المتعاقدة مع إدارة الهيئة لتقديم خدمات الاغذية وأن هذه الشركات وحسب اللوائح ونصوص العقود والمناقصات لا يوجد منافس لها داخل أسوار الهيئة، ولذلك فإن هناك تذمر بين الجموع الطلابية تجاه تلك الشركات، حيث نصت لائحة المناقصات على عدة شروط جعلت الخدمات المقدمة للطلبة رديئة في ظل انعدام التنافس بين الشركات، ومنها على سبيل المثال أن اللائحة تختار في المناقصة أعلى سعر من الشركات المتقدمة، ومدة العقد 3 سنوات وألا يكون للشركة منافس داخل أسوار الهيئة، وأن يكون لديها 15 فرعا داخل الكويت ولديها وكالة عالمية، ولا شك أن هذه الشروط تجعل الشركات التي ترسو عليها المناقصة تسعي لتعويض ما تكبدته من أموال ويكون ذلك على حساب الطالب وعلى حساب جودة المنتج ونجد أن خدماتها متدنية ولا ترتقي لطموحات الطلبة.

وأشارت شبيب إلى أن الاتحاد قدم مقترحا لإعطاء الفرصة للشباب الكويتي من أصحاب المشروعات الصغيرة لتكون المنافسة فيما بينها بحيث يتم توفير أكثر من شركة تبيع نفس المنتج ويكون الاختيار للطالب فيما بين تلك الشركات، وبنفس الوقت يتم تحميل تلك الشركات الصغيرة مجتمعة قيمة ما كانت تدفعه الشركات الكبيرة في المناقصة وبذلك نضمن جودة المنتج المقدم للطلبة وبنفس الوقت دعم للمشروعات الصغيرة للشباب من أبناء الكويت، موضحة أن المتروك وعد بنقل المقترح للإدارة العليا بالهيئة.

وبينت شبيب أن الاتحاد طالب ايضا بتوفير مكائن لبيع الساندويتشات وتوزيعها في كليات ومعاهد الهيئة لتقديم خدماتها للطلاب والطالبات، وتوفير مكائن شحن الهواتف النقالة، حيث أن الطالب يكون بأمس الحاجة للهاتف للتواصل مع ذويه أو استخدامه في الدخول لمواقع الانترنت والاطلاع على ما يجري بالعالم، وفي حالة نفاذ شحن الهاتف يصبح في حيرة وينعزل عن العالم، إضافة لتوفير ميني ماركت مصغر في الكليات والمعاهد لتقديم خدماته وتوفير كل ما يلزم بدلا عن خروج الطلبة من الحرم الاكاديمي لقضاء احتياجاتهم، وقد تفهم المتروك تلك المطالب ووعد بالعمل على طرحها على ارض الواقع قريبا.

وختمت شبيب تصريحها بتوجيه الشكر لمدير التوريدات بالهيئة أ. علي المتروك على حسن استقباله لوفد الاتحاد وما لمسه منه الوفد من تعاون بناء واستعداد لتذليل كافة الصعاب التي تواجه جموع الطلبة.