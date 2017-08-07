استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية بالقدس.

ودعت النقابة في بيان صحفي وصل وكالة الأناضول نسخة منه، الاتحاد الدولي للصحفيين للتدخل من أجل "رفع يد الحكومة الإسرائيلية عن الصحفيين وكافة وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية".

وطالبت "النقابة، "الاتحاد الدولي للاتصالات"، بمسائلة إسرائيل، ومحاسبتها على "تجاوزها للقانون الدولي، وثنيها عن المضي في تنفيذ قراراتها".

واعتبرت القرار، بمثابة "انتهاك" صارخ لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، و"تمس بشكل خطير حق المواطنين في الحصول على المعلومات والاطلاع على الآراء ووجهات النظر المختلفة".

وكان أيوب قرّا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، قد أعلن أمس، في مؤتمر صحفي، أن حكومته قررت إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" بالقدس لاتهامها بـ"التحريض" ضد إسرائيل.