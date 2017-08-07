ساهمت أسهم شركات الموارد الأساسية والطاقة اليوم الاثنين في تعزيز المكاسب القوية التي سجلتها المؤشرات الأوروبية في الأسبوع السابق بفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.1 في المئة في التعاملات المبكرة بعد أن سجل أفضل أداء في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة مع هبوط اليورو.

وزاد مؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات القيادية في منطقة اليورو 0.1 في المئة بينما صعدت الأسهم الألمانية والبريطانية 0.2 في المئة.

وقدمت أسهم شركات التعدين الدعم الأكبر للمكاسب التي حققها المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية، ليرتفع مؤشر القطاع 1.3 في المئة مع صعود أسعار النحاس والحديد.

وزادت أسهم أرسيلور ميتال وبي.اتش.بي بيليتون وانجلو امريكان وجلينكور بين 1.7 و3.7 في المئة مسجلة أكبر مكاسب بين الشركات الأوروبية.

وساهمت مكاسب النفط الخام في ارتفاع أسهم شركات النفط لأعلى مستوى في ستة أسابيع.