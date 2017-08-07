قالت المعارضة المسلحة الموالية للحكومة بدولة جنوب السودان، اليوم الإثنين، إن قواتها سيطرت على مدينة "فقاك" شرقي دولة جنوب السودان، وذلك بعد انسحاب القوات الموالية لزعيم المعارضة المسلحة والنائب السابق لرئيس جنوب السودان "ريك مشار".

وأوضح العقيد ديكسون قاتلواك، المتحدث العسكري باسم قوات المعارضة في بيان، أن "قواتنا استولت على مدينة فقاك، دون أن تكون هناك مواجهة مع قوات المعارضة الموالية لمشار التي انسحبت من المدينة أمس بعد أن قامت بإضرام النار في 3 من مخازن السلاح".

وحمّل مقاتلو قوات مشار "المسؤولية عن أي فقدان للأرواح وسط المدنيين نتيجة لحرق مخازن السلاح الكبيرة".

وكانت مدينة "فقاك" المقر الرئيسي لقوات المعارضة بقيادة مشار، وآخر معاقل وجود قواتها في منطقة أعالي النيل شمال شرقي البلاد.

وتعاني دولة "الجنوب"، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًّا، وخلّفت مئات القتلى وشردت عشرات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها.