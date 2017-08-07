وصل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ظهر الاثنين الى رام الله في زيارة هي الأولى منذ خمس سنوات للضفة الغربية المحتلة يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل توتر العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت العاهل الاردني والوفد المرافق له طائرتان مروحيتان حطتا في الساحة الرئيسية لمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

تحظى هذه الزيارة باهمية خاصة، كونها تأتي بعد أيام من أحداث المسجد الاقصى الذي يشرف الاردن على صيانته والعناية به، والتوتر مع اسرائيل على خلفية نصب بوابات لكشف المعادن أزيلت بعد اسبوعين بعد احتجاجات فلسطينية عارمة.

وعلقت في مهبط الطائرات صورة عملاقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الاردني، كتب عليها " القدس تنتصر".