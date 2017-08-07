قال متسابق الدراجات الاسباني البرتو كونتادور الذي سبق له الفوز بسباق فرنسا مرتين اليوم الاثنين إنه سيعتزل سباقات الدراجات بعد انتهاء سباق اسبانيا في وقت لاحق من العام الحالي ليسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة بالانجازات في هذه الرياضة استمرت زهاء 14 عاما.

وقال كونتادور في تسجيل مصور نشره حسابه على موقع انستجرام "قررت اعتزال سباقات الدراجات كمحترف. أقول هذا وأنا سعيد ودون الشعور بأي حزن. إنه قرار فكرت فيه مليا ولا أعتقد أن هناك أفضل وداع من سباق بلادي".

وكان كونتادور (34 عاما) فاز بسباق اسبانيا في 2008 و2012 و2014 وفاز بسباق فرنسا في 2007 و2009.

وفاز كونتادور أيضا بسباق ايطاليا في عامي 2008 و2015.

وجرد كونتادور من لقب سباق فرنسا في 2010 بسبب مخالفته لوائح المنشطات وإيقافه وجرد لنفس السبب من لقب سباق ايطاليا في 2011.

وتنطلق نسخة العام الحالي من سباق اسبانيا في 19 أغسطس آب الجاري.