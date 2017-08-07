رحبت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين بقرار مجلس الامن فرض عقوبات دولية مشددة ضد كوريا الشمالية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في تصريح صحفي ان "حكومة بيونغ يانغ تواصل من خلال التجارب الصاروخية غير المسؤولة خرق القانون الدولي وتهديد السلم الاقليمي والعالمي".

واشادت المتحدثة باتفاق المجموعة الدولية على ادانة التجارب الصاروخية الاخيرة التي اجرتها كوريا الشمالية وقالت "نرحب باتفاق المجموعة الدولية على التوصل لرد فعل بناء وموحد على اطلاق كوريا الشمالية صواريخ عابرة للقارات الامر الذي حفزنا على تأييد هذه العقوبات وعلى ضرورة تنفيذها كاملة".

واصدر مجلس الامن الدولي يوم السبت الماضي حزمة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب استمرارها في تطوير برامج انتاج الصواريخ الباليسيتة والنووية