دشنت سفارة الكويت لدى استراليا تطبيقاً الكترونيا بعنوان (الكويت في استراليا) هو الاول من نوعه ويوفر عدداً من الخدمات للرعايا والطلبة الكويتيين في استراليا من خلال الهواتف الذكية.

واعرب سفير دولة الكويت لدى استراليا نجيب عبدالرحمن البدر خلال حفل اقيم في مقر السفارة بالعاصمة كانبيرا عن سعادته بتدشين هذه الخدمة المميزة التي تأتي في اطار سعي ومبادرة وزارة الخارجية في ظل توجيهات الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله لبذل الجهود التي تحقق التواصل مع الرعايا الكويتيين.

واكد السفير البدر ان هذا التطبيق الالكتروني يعد نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للرعايا الكويتيين في أستراليا مضيفا أن من ايجابيات هذا التطبيق انه في متناول الجميع وبشكل يواكب التقدم الحاصل في استخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح ان الهدف من التطبيق تبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها السفارة بشكل يسهم في تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة الكويتيين في أستراليا وكذلك مع الرعايا والسائحين الكويتيين المسافرين الى استراليا حيث يتضمن التطبيق ارشادات ونصائح يجب على السائحين الكويتيين مراعاتها.

ولفت السفير البدر الى ان التطبيق يحقق خدمة تسجيل بيانات وعناوين كافة الطلبة والمواطنين الكويتيين الموجودين في استراليا مضيفا انه يسهل التعامل مع الحالات الطارئة من خلال استخدام خاصية التنبيهات التي تمكن من التواصل الفوري مع الطلبة واحاطتهم بالمسائل المهمة والطارئة.

وأضاف ان تطبيق (الكويت في استراليا) يسهل التواصل مع مختلف القطاعات الأسترالية التي تستفيد من الخدمات التي تقدمها السفارة والخدمات التي يقدمها القسم القنصلي المتعلقة بمنح التأشيرات والزيارة والعمل والتوكيلات والتصديقات متطلعا أن يحقق هذا التطبيق الأهداف والطموحات المنشودة.