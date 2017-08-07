نددت شبكة الجزيرة القطرية اليوم الاثنين بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في القدس، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا صرح أمس بأن حكومته قررت إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في القدس، وسحب اعتماد صحفييها العاملين ووقف بثها هناك. واتهم القناة بأنها "تحرض على الإرهاب ولا تقدم صحافة مهنية".

ونددت "الجزيرة" بهذا القرار، وقالت إنه يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا.

واستنكرت القناة هذا الإجراء "من دولة تدعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وأكدت الجزيرة أنها ستتابع تطورات القرار الإسرائيلي وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، كما ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بمهنية وموضوعية.