قتل عنصران من الجيش السوري وأصيب العشرات بجروح نتيجة انفجار داخل مستودع ذخيرة في ثكنة عسكرية وسط مدينة حلب.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من الجيش السوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن انفجارا وقع ظهر اليوم في مستودع ذخيرة داخل ثكنة طارق بن زياد العسكرية التابعة للجيش السوري في حي السبيل وسط مدينة حلب.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجار "تسبب بمقتل عنصرين اثنين وفقدان ثالث وإصابة العشرات بجروح وانهيار عدد من المباني داخل الثكنة العسكرية".

وأفادت المصادر "بإصابة 16 عنصرا من فوج الإطفاء والدفاع المدني الذين حضروا إلى مكان الانفجار لإطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض بحثا عن ناجين محتملين".

واستبعدت المصادر أن يكون التفجير ناجم عن عمل إرهابي ، مرجحة أن يكون الانفجار وقع بسبب خلل فني أو ماس كهربائي داخل الثكنة.