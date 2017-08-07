أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما إداريا لجميع نواب المدير العام ومدراء افرع البلدية بالمحافظات ومديري الإدارات وكافة العاملين بالجهاز التنفيذي للبلدية،بكافة مستوياتهم الوظيفية بالتقيد والالتزام بوقف طلبات صرف المكافآت والبدلات والتي تتمثل في بدل النوبة والبدلات المرفقة لها والمكافآت التشجيعية للعاملين في المناطق النائية والمكافأة التشجيعية لاستخدام وسائل الانتقال الخاصة لأداء واجباتهم وتكليف قطاع المالية والإدارية بالتنسيق مع إدارة التنسيق بدراسة البدلات المشار إليها من النواحي الإجرائية والتنظيمية بما يخدم مصلحة العمل وتزويد ديوان المحاسبة
بما تصدره البلدية من قرارات خاصة بتعيين الموظفين وترقياتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها .