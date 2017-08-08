قال وزير داخلية البحرين الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن الدول الأربع المقاطعة لقطر أخذت هذا الموقف حفاظا على أمنها واستقرارها، وما عرضته هذه الدول من أمور في مختلف وسائل الإعلام مؤخرا هي قضايا لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولن تمر من دون تصحيح.

وأضاف آل خليفة، في مقابلة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس ونقلتها وكالة أنباء البحرين «بنا» أنه: «لا يمكن أن يكون هناك حل (للازمة الراهنة) قبل أن تدرك وتقر قطر بما قامت به من أعمال خطيرة تجاه الدول الأربع».

وشدد الوزير البحريني على أن «قطر تشكل خطرا على أمن دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال استمرارها في سياستها المتفردة، وتبنيها وإيوائها عناصر متطرفة وإرهابية»، مشيرا إلى أن الدوحة مستمرة في التدخل في الشأن الداخلي البحريني، وتتجسس على أجهزتها الأمنية والعسكرية، ما يهدد أمنها الوطني.

وأشار آل خليفة الى ان تدخلات الدوحة «ليس حديثة أو وليدة الساعة»، وقال انها تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية: «ففي الجانب الاقتصادي على سبيل المثال، فإن قطر عطلت مشروع بناء جسر بين البحرين وقطر، ولم تقدم حصتها في برنامج الدعم الخليجي أسوة بشقيقاتها دول مجلس التعاون، كما أنها منعت تصدير الغاز إلى البحرين، ما اضطرنا إلى التعاقد مع روسيا لاستيراده، وهو بجوارنا ويتم تصديره إلى بلدان مختلفة في العالم».

وتابع «قطر استمرت في تجنيس عائلات بحرينية، ما يؤثر على أمن البحرين الاجتماعي».

ووعد بكشف التدخلات القطرية فيما وصفه بـ «دعم الإرهاب وبأشكال مختلفة» في بلاده، لكنه قال ان ذلك سيتم في حينه.

من جهة اخرى، أجرت القوات البحرية القطرية امس مناورات مشتركة مع نظيرتها التركية في الدوحة.

وقالت صحيفة «الشرق» القطرية إن هذه المناورات تهدف إلى إعداد القوات المسلحة القطرية للدفاع عن المرافق «الحيوية والاقتصادية والاستراتيجية والبنية التحتية».