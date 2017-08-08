«الكويت إلى جانبكم» تدشن مشروع إزالة النفايات في تعز

عدن - إياد احمد ووكالات

تبدأ اليوم عمليات إعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بتمويل ودعم من الكويت.

وقال وكيل محافظة عدن غسان الزامكي «إن عمليات إعادة إعمار المباني المدمرة بسبب الحرب في مدينة عدن ستبدأ بتمويل من الكويت الشقيقة وستشمل جميع المساكن والمباني التي تضررت»، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستشمل مديرية التواهي بتكلفة 2 مليار و300 ألف ريال يمني، وسيتم توقيع عقود اتفاقيات الجزء الأول من المنحة المقدمة من الصندوق العربي للتنمية، معبرا عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على كل ما تقدمه لليمن وشعبه من دعم سخي متواصل ومستمر.

ويقدر عدد المنازل التي سيشملها الإعمار في مديرية التواهي ما يقارب ١١١٢ منزلا منها منازل هدم وإعادة بناء وترميم، فيما يبلغ إجمالي المنازل المدمرة في جميع مديريات محافظة عدن ١٢ ألف منزل وستتم إعادة إعمارها بمبلغ ٨٣ مليون دولار.

وفي سياق متصل، بدأت حملة (الكويت إلى جانبكم) مشروع إزالة المخلفات والنفايات بداية بمحافظة (تعز) والذي سيشمل 60 موقعا في ثلاث مديريات هي: (المظفر) و(القاهرة) و(صالة).

ونقلت الحملة في بيان صحافي امس عن مدير المشروع أحمد الشميري قوله ان «المشروع يستهدف إزالة 6480 مترا مكعبا من المخلفات» موضحا أن «تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار الدعم السخي من أشقائنا في الكويت في المجالات المختلفة ويأتي بالتزامن مع برنامج مكافحة (الكوليرا) ومكملا له عن طريق إزالة مصادر انتشار الوباء».

من جانبه أشاد وكيل محافظة (تعز) عارف جامل بالمواقف الأخوية الصادقة للكويت متوجها بالشكر لصاحب السمو الأمير وللحكومة والشعب الكويتي.

ميدانيا، كثف طيران التحالف العربي غاراته ضد مواقع الميليشيات في محافظة صعدة وجبهات ميدي وحرض وعلى الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، حيث دمرت الغارات تعزيزات وقاذفات صواريخ ومنصة إطلاق وأسلحة وعتاد متنوع للميليشيات وقتلت عددا كبيرا بينهم قيادات بارزة.