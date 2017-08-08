أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قيام 3 مطلوبين من قائمة الـ 23 انفسهم طواعية للجهات الأمنية.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في باين بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» امس، بانه: «بالإشارة إلى البيان المعلن بتاريخ 8/ 2/ 1433هـ، المتضمن قائمة بأسماء (23) ثلاثة وعشرين مطلوبا أمنيا، فقد تقدم للجهات الأمنية بالمملكة ثلاثة مطلوبين من تلك القائمة، مبدين رغبتهم في تسليم أنفسهم وهم كل من: محمد عيسى اللباد، ورمزي محمد جمال، وعلي حسن ال زايد، وجميعهم سعوديون»، مبينا أنه سيتم أخذ مبادرتهم بتسليم أنفسهم في الاعتبار ومعاملتهم وفق الأنظمة المرعية بالمملكة.

وأوضح المتحدث الأمني أن وزارة الداخلية تجدد الدعوة لكل المطلوبين للجهات الأمنية ممن سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية وعدم التمادي في الباطل، وتحذر في الوقت ذاته كل من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة من مغبة الوقوع تحت طائلة المسؤولية، كما تهيب بمن تتوفر لديه أي معلومات عنهم الى المسارعة بالإبلاغ، علما أنه يسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلنة سابقا.