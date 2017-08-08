أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم باستضافة ألف من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ للعام التاسع على التوالي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» في بيان امس أنه بمناسبة صدور هذا الأمر الكريم، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن هذه المكرمة التي تفضل بها خادم الحرمين تأتي من منطلق الشعور بالأخوة الإسلامية والعربية التي يحملها الملك المفدى لفلسطين ولشعبها، وهي جزء من الدعم السعودي المتواصل والسخي للشعب الفلسطيني في المجالات كافة، موضحا أن هذا الأمر الكريم الذي خص به خادم الحرمين الشريفين أسر الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين لاستضافتهم سيترك أثرا كبيرا في نفوسهم، وسيخفف من معاناتهم، مشددا على أن ذلك ليس مستغربا من خادم الحرمين الشريفين، بل امتداد لمواقفه الخيرة الجليلة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق كل التقدير والاحترام، لما له من تضحيات عظيمة للحفاظ على القدس الشريف وأرض فلسطين التي هي أرض عربية إسلامية وتستوجب مكانة المملكة الرائدة في خدمة الإسلام أن يكون لها أثر بارز تجاه الشعب الفلسطيني خاصة.