كشف موقع (ANTI WAR) الأميركي عن أن وزارة الدفاع الأميركية لم تستبعد إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى اليمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة معتزمة تصعيد القتال في البلاد.



وأضاف الموقع، أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من مشاركة الولايات المتحدة في هجوم ضد القاعدة في جنوب محافظة شبوة، حيث أكد الپنتاغون أنه تم نشر «عدد صغير» من القوات البرية في اليمن لعملية مستمرة ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية.



وكان الپنتاغون، أعلن الجمعة، أن قوات خاصة أميركية تساعد القوات الإماراتية والقوات المحلية في عملياتها ضد تنظيم القاعدة في اليمن.



وقال المتحدث باسم «الپنتاغون»، الكابتن جيف ديفيس، إن الهدف من هذه العمليات التي تجري بشكل رئيسي في محافظة شبوة، حيث ينشط التنظيم بشكل خاص، هو «تدمير» قدرة القاعدة على شن عمليات إرهابية.