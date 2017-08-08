اعترضت دفاعات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، صاروخاً باليستياً في سماء "مأرب" شرقي اليمن، التي يتخذها الجيش اليمني مقرًا لقيادته.



جاء ذلك بحسب ما نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع للجيش اليمني على حسابيه في فيسبوك وتويتر.



وقال المركز إن منظومة الدفاع الجوية التابعة للتحالف، تمكنت من اعتراض صاروخٍ باليستي فوق مأرب أطلقته "الميليشات الانقلابية"، في إشارة لمسلحي جماعة الحوثي وحلفاؤها من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح).



وأضاف المركز أنه "تم اعتراض الصاروخ وتدميره دون وقوع أضرار".



ويأتي إطلاق الحوثيين للصاروخ باتجاه مأرب بعد ساعات من تصريحات لقائد بالتحالف، أطلقها من مدينة مأرب، قال فيها، "إن القوات الحكومية اليمنية والتحالف ستستعيد قريبًا، العاصمة صنعاء من سيطرة الحوثيين ومقاتلي صالح".



وأضاف العميد ركن إبراهيم الحربي، في كلمة له، أمس الإثنين، أمام صحفيين في معسكر التحالف بمنطقة "تداوين" بمأرب، "قوات الشرعية والتحالف ستكون قريبًا بالعاصمة صنعاء، العدو (الحوثيون وقوات صالح)، في أضعف حالاته حاليًا ويخسر كل يوم موقعًا وعتادًا وأفرادًا جددًا".



ولايزال مسلحو الحوثي، وقوات صالح، يسيطرون على مديرية صرواح غربي مأرب، ويشنون بين الحين الأخر هجمات صاروخية، وغالباً ما تعترضها الدفاعات الصاروخية للتحالف العربي.



وتقود السعودية في اليمن منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريا، بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ضد مسلحي الحوثي وقوات صالح..



وتشير أرقام رسمية إلى أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 100 صاروخ منذ آواخر العام 2015، تم تدمير معظمها، وسقط بعضها في مناطق خالية.