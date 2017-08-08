ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، سواحل ولاية موغلا، غربي تركيا، المطلة على بحر إيجه.



وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية، فإنّ الزلزال وقع قبالة سواحل خليج "غوك أوفا" التابع لمنطقة بدروم بالولاية المذكورة.



وأضاف أنّ الهزة الأرضية وقعت على عمق 17.49 كيلو متر، تحت سطح الأرض.



ولم يتحدث البيان عن وقوع أية إصابات أو أضرار.



وفي 21 تموز/يوليو الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات في بحر إيجه قبالة سواحل موغلا، ما أدى إلى مصرع شخصين، في جزيرة "كوس" اليونانية.



كما تسبب الزلزال بأضرار مادية كبيرة في مركز الجزيرة اليونانية، وإصابة 120 شخصاً على الأقل.