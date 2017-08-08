نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف قوات التحالف لمنزل في في منطقة (محضة) جنوب غرب (صعدة) كما ورد في بعض وسائل الاعلام من ادعاءات.



واكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيران الركن تركي المالكي في تصريح صحافي اليوم الاثنين ان القيادة المشتركة للتحالف اتخذت كافة التدابير اللازمة فور ظهور الادعاءات للتحقق منها حيث استكملت الإجراءات "ما بعد العمل لعمليات يوم الجمعة الماضي الذي اثير فيه الادعاء".



واضاف انه تمت مراجعة جميع المهام العملياتية المنفذة في محافظة (صعدة) ولم يتبين تنفيذ اي استهداف من قبل قوات التحالف بالمكان محل الادعاء.



وقال العقيد المالكي "ان التحالف تابع بأسف كذلك تصريحات مكتب منسق الشؤون الانسانية في اليمن التي بنيت على تقديرات شخصية لا ترتكز على نتائج تحقيق منهجي وعادل واعتمدت على تقارير اوليه غير مثبته من الميدان واتهام التحالف بالحادث".



واضاف "في مثل هذه الحالات نفترض بمسؤول في منظمة اممية التأني في اصدار الاحكام النهائية دون ادله ومسوغات".



واوضح العقيد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقوم بالتحقيق من خلال وسائلها المتوفرة وكذلك التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية وشركاؤها الدوليين والاصدقاء لتبادل المعلومات المتوفرة لديها بشأن هذا الحادث المؤسف مع الاخذ بالاعتبار منهجية الميليشيات الحوثية في تخزين الاسلحة والمتفجرات داخل المساكن والاعيان المدنية.



واعرب عن بالغ الاسى عما تردد بوجود ضحايا مدنيين نتيجة الاعمال العدائية بحق الشعب اليمني والتي ترتكبها الميليشيات الحوثية المسلحة والمتمثلة بالاستهدافات العبثية والمتعمدة ضد الابرياء.



واكد التزام قيادة التحالف التام بتطبيق اعلى معايير الاستهداف وتطبيقها لمواد ونصوص القانون الدولي الانساني الوارد باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الاضافية.



وطالب العقيد المالكي المنظمات الانسانية ووسائل الاعلام بتحري الدقة والتأني بشأن توجيه تهم الاستهداف للتحالف دون معطيات ونتائج تحقيق نهائية.