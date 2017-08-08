اكدت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) ان التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم (داعش) احرز تقدما كبيرا في حربه ضد التنظيم الذي باتت هزيمته وشيكة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس للصحفيين مساء امس الاثنين بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق حملة الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على التنظيم في سوريا والعراق والتي تصادف اليوم الثلاثاء ان التحالف عمل بشكل منهجي جدا اذ تمكن مع مرور الوقت من خفض سيطرة (داعش) على العديد من المناطق في سوريا والعراق بشكل كبير.



واضاف ان "هزيمة التنظيم باتت وشيكة" مشيرا الى ان الغارات الجوية ضد (داعش) شنت بعناية كبيرة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

واشار ديفيس الى ان نسبة 70 في المئة من المناطق التي كانت تحت سيطرة (داعش) في العراق تحررت الآن فيما تم تحرير نسبة 50 في المئة من المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم في سوريا.



وأوضح ان المناطق المحررة من سيطرة التنظيم في سوريا والعراق تشمل الاماكن التي يخطط فيها لتنفيذ العمليات الخارجية والتي كانت بمثابة محاور لتدفق المقاتلين الاجانب والارهابيين مثل (منبج) و(الرقة).



واكد ديفيس انه على الرغم من تحرير خمسة ملايين شخص من قبضة التنظيم فإنه لايزال يشكل خطرا كبيرا في المنطقة نظرا لاستمراره في قتل وجرح الأبرياء واستخدامهم دروعا بشرية وتهجير الأسر الى دول اخرى