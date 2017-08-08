ارتفع سعر برميل النفط 26 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ مستوى 49.03 دولار أميركي مقابل48.77 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط في تعاملات أمس مبتعدة عن أعلى مستوى في تسعة أسابيع وسط مخاوف بشأن مستويات الإنتاج المرتفعة من منظمة (أوبك) والولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لنفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 59 سنتا ليصل إلى مستوى 99ر48 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) أمس بنحو 65 سنتا لتصل إلى مستوى 77ر51 دولار للبرميل.