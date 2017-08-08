استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.301 دينار واستقر اليورو عند مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 393ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 310ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار بشكل طفيف أمام سلة العملات الرئيسية الأخرى في تداولات أمس بعد أن كان سجل أعلى مستوياته في أسبوع واحد يوم الجمعة الماضي في ظل صدور تقرير الوظائف الذي أظهر أرقاما أفضل من التوقعات. (النهاية)