واصل قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولاته التفتيشية لرصد المخالفات حيث قام برفع 71 إعلانا وكشف على 14 عقاراً للتأكد من خلوها من المخالفات وإيصال التيار الكهربائي.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية المحافظة المهندس ماجد المطيري أن «النوبات (أ،ب،ج) نفذت حملات على الإعلانات العشوائية والكشف على العقارات في جميع مناطق المحافظة، كما قام المفتشون بجولة على المطاعم والمحلات حيث تم تحرير 3 مخالفات تمثلت بفتح محل قبل الحصول على التراخيص من قبل البلدية وعدم وضع إعلان في مكان بارز وإقامة إعلان بدون ترخيص».

وأكد المطيري أن «الحملات متواصلة من قبل قسم إزالة المخالفات»، مطالباً المواطنين والمقيمين بـ«التوجه الى قسم إزالة المخالفات الجديد خلف جمعية أبوفطيرة في حالة وجود أي استفسار».