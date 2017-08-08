تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، أطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل مسابقة تصميم شعار الوزارة لجميع الراغبين.

وتتحدد اشتراطات تصميم الشعار الجديد للوزارة في ضرورة أن يُعبر عن فكرة العدالة في دولة الكويت مستلهماً التاريخ الممتد لوزارة العدل، وألا يكون قد قُدم لجهات أخرى سواء محلية أو دولية وأن يتسم بالابتكار والإبداع مع البعد عن التفاصيل، مع استخدام أقل عدد ممكن من الألوان بحد أدنى (1- 3 لون)، إلى جانب إمكانية طباعته بالألوان واللونين الأبيض والأسود، وأن يحتوي الشعار على اسم وزارة العدل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون قابلاً للتمييز إذا تم تكبيره أو تصغيره، بالإضافة إلى تجنب استخدام مؤثرات برامج التصميم في إعداده، وأن يُقدم الشعار على خلفية بيضاء وسوداء ومن دون خلفية (Png).



كما تتضمن الاشتراطات أحقية وزارة العدل في تعديل الشعار بما تراه مناسباً وأن يتم التعديل مع مصممه، إلى جانب اشتراط نقل ملكيته للوزارة بعد اعتماده واختياره، بالإضافة إلى إتاحة الإمكانية للمتسابق الواحد بأن يتقدم بأكثر من شكل للشعار.

وحددت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة قواعد اختيار الفائز بتصميم الشعار والتي تتمثل في تشكيل لجنة لاختيار أفضل شعار تبعاً للشروط والمواصفات المعتمدة، على أن يُمنح الفائز مكافأة مالية عن هذا الشعار، إلى جانب تكريمه ونشر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع الوزارة الإلكتروني وعلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

وتدعو الإدارة جميع راغبي الاشتراك في المسابقة إلى تسليم الشعار المُصمم بوضوح عالٍ محملاً على اسطوانة مدمجة (CD) إلى الإدارة متضمنةً بيانات المتسابق المتمثلة في (الاسم – رقم الهاتف – جهة العمل) أو تسليمه عبر إيميل الإدارة ([email protected] ) وذلك في موعدٍ أقصاه 15 سبتمبر المقبل (15- 9 - 2017).