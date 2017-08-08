اعربت اليابان اليوم الثلاثاء عن قلقها الشديد ازاء تهديدات كوريا الشمالية المتزايدة في ضوء استمرارها في تطوير صواريخ نووية عابرة للقارات.

وذكرت وزارة الدفاع في بيانها السنوي لعام 2017 ان برنامج بيونغ يانغ النووي يشكل مستوى جديدا من التهديد على اليابان ومعظم دول العالم.

واضافت انه لا يستبعد احتمالية تمكن كوريا الشمالية من تطوير قدرتها النووية وبناء رؤوس حربية نووية مبينة ان "تهديد كوريا الشمالية بنشر صواريخ نووية يطال الاراضي اليابانية".

واعربت الوزارة عن القلق الياباني ازاء وجود البحرية الصينية في بحري شرق وجنوب الصين اضافة الى انعدام الشفافية في الشؤون العسكرية والامنية الصينة والجيش.

واشارت الى احتمالية زيادة نشاط البحرية الصينية والقوة الجوية لتطال بحر اليابان.

وكانت كوريا الشمالية اعلنت في اواخر يوليو الماضي انها اجرت بنجاح تجربة اطلاق صاروخ عابر للقارات باتجاه البحر الشرقي والذي حلق لمسافة 998 كيلومترا لمدة 47 دقيقة و12 ثانية وسقط في البحر الشرقي.

وكان مجلس الامن صوت السبت الماضي بالاجماع على قرار فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية اثر تجربتي اطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات اواخر الشهر الماضي واستمرارها في تطوير صواريخ نووية.

ويقضي القرار بفرض عقوبات جديدة تتضمن "حزمة عقوبات اقتصادية هي الاكبر التي يواجهها نظام كوريا الشمالية" ما من شأنه ان يطال ثلث صادراتها واضعاف عملتها.

وتقدر التقارير الصادرة بشأن العقوبات الجديدة خسائر صادرات كوريا الشمالية بنحو مليار دولار امريكي سنويا