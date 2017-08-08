قدم الرئيس الايراني حسن روحاني الثلاثاء أسماء 17 وزيرا من وزراء حكومته الـ 18 الى البرلمان، من دون ان يدخل تعديلا جذريا على آخر حكومة له، في حين غابت عنها النساء، حسب ما نقلت وسائل الاعلام.

واعيد انتخاب روحاني في ايار/مايو الماضي، وتعرض خلال الايام القليلة الماضية لانتقادات دفعته حسب بعض المسؤولين، الى التخلي عن تعيين نساء في الحكومة والاكتفاء بمناصب محدودة جدا للاصلاحيين الذين دعموه خلال حملته الانتخابية. وكانت الحكومة السابقة تضم ثلاث نساء في مناصب نواب للرئيس.

وخلت التشكيلة الحكومية التي قدمت الى مجلس الشورى من اسم وزير للتعليم العالي.

وسيباشر البرلمان التصويت على الثقة خلال اسبوع، على ان يطرح اسم كل وزير على حدة للتصويت على الثقة به.

وكان عدد من النواب الاصلاحيين، وبينهم الياس هزراتي مالك صحيفة اعتماد الاصلاحية الذائعة الصيت، اعلنوا ان العديد من وزراء الحكومة قد لا يحصلون على ثقة البرلمان.

ويترأس البرلمان المحافظ المعتدل علي لاريجاني الذي يدعم حكومة روحاني، الا ان اي كتلة برلمانية في المجلس لا تحظى وحدها بالاكثرية.

ولا تختلف التشكيلة الحكومية الحالية كثيرا عن الحكومة السابقة. واحتفظ وزير الخارجية محمد جواد ظريف بمنصبه، والشيء نفسه بالنسبة الى وزير النفط بيجان نمدار زنغانه.

بالمقابل ترك الجنرال حسين دهقان منصب وزير الدفاع الى مساعده الجنرال امير حاتمي القادم من الجيش وليس من الحرس الثوري.

كما فقد وزير الاقتصاد علي طيبنا منصبه لحساب مسعود كرباسيان الذي كان نائبا للوزير.

ونقلت صحيفة اعتماد عن نائبة الرئيس المنتهية ولايتها شاهين دوخت ملاوردي قولها ان غياب النساء عن الوزارة سيعوض بتسلم نساء مناصب نواب للرئيس. في حين انها كانت تأمل قبل اسابيع قليلة تعيين "امرأتين او ثلاث في الوزارة".

ويعتزم روحاني تعيين نساء في مناصب نواب الرئيس لان هذه التعيينات لا تحتاج لموافقة مجلس الشورى.

وكان الرئيس المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد الرئيس الوحيد الذي عين وزيرة خلال ولايته الثانية. وتسلمت مرضية داستجردي وزارة الصحة بين عامي 2009 و2013.