اعلنت المؤسسة الجيولوجية الاميركية ان هزة ارضية بقوة 5,3 درجات ضربت الثلاثاء منطقة سياحية في جنوب غرب تركيا، ولم تشر السلطات التركية على الفور الى سقوط ضحايا او وقوع اضرار.



ووقعت الهزة على بعد 14 كلم جنوب شرق بودروم، المنتجع السياحي الاشهر على شاطىء بحر ايجه، في اوج الموسم السياحي. وحدد مركز الهزة على عمق 10 كلم.



ونقلت شبكة التلفزيون التركية الاخبارية "ان تي في" ان العديد من الاشخاص في بودروم نزلوا الى الشوارع خوفا من انهيار الابنية.

وتقع تركيا في منطقة زلازل وتشهد عادة الكثير من الهزات.



ومنذ مطلع السنة ضربت هزات عدة منطقة بحر ايجه وتجاوزت قوة بعضها الخمس درجات.



وضربت الشهر الماضي هزة بلغت قوتها بين ست و6,7 ودرجات منطقة بحر ايجه، فأوقعت قتيلين في جزيرة كوش اليونانية ومئات الجرحى في تركيا واليونان.



وتعيد هذه الهزات المخاوف من زلزال جديد مدمر قد يضرب الاراضي التركية، على غرار زلزالين ضربا شمال غرب تركيا عام 1999 واوقعا نحو عشرين الف قتيل.