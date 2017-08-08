أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر السعري7.5 نقطة ليبلغ مستوى 6829 نقطة في حين ارتفع الوزني و(كويت 15) بواقع 3 و 9.45 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 6ر19 مليون دينار كويتي (نحو 8ر64 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر110 مليون سهم تمت عبر 4264 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(زين) و(وطني) و(الامتياز) و(ميزان) و(أجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (يونيكاب) و(الانظمة) و(عربي قابضة) و(كابلات) و(جياد) و(ابيار) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.