بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة