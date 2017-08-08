أعلنت حملة (الكويت إلى جانبكم) الإنسانية اليوم الثلاثاء انطلاق مشروع لتوزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة بالمناطق المحرومة والأكثر تضررا بمحافظة (تعز) اليمنية.

وقالت الحملة في بيان صحفي انه تم توزيع السلال الغذائية في منطقة (المبهاء) بمديرية (جبل حبشي) وفي (الاقروض) بمديرية (المسراخ) وفي مخيم (جبل زيد) لإيواء النازحين بمديرية (المعافر) ومناطق مديرية (التعزية) الواقعة تحت الحصار وأطراف مديريات (القاهرة) و(المظفر) و(صاله) الأكثر تضررا من الأحداث الدائرة في (تعز).

وأشاد وكيل المحافظة عارف جامل بالجهود المبذولة من قبل دولة الكويت منذ أن بدأت الأحداث في بلاده معربا في هذا الصدد عن الشكر الكبير لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فيما أكد على المواقف الأخوية الصادقة على مر العصور.

كما شدد جامل على أن حجم المعاناة في تعز كبير جدا في شتى المجالات داعيا إلى الاستمرار في تقديم المزيد من العطاء.

ومن جهته قال ضابط المشروع في الحملة عبدالرحمن الوجيه إن السلال تحتوي على الدقيق والبر والأرز والسكر والزيت والفاصوليا والمعكرونة والصلصة والحليب "ما سيسهم في تخفيف معاناة أبناء (تعز) في هذه الظروف العصيبة".

واعرب الوجيه عن الشكر الجزيل لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم السخي والجهود المبذولة في تقديم يد العون والمساعدة لإخوانهم في اليمن و(تعز) بالتحديد.

وأشار إلى أن حملة (الكويت إلى جانبكم) كان لها السبق في المحافظة من خلال تقدم الخدمات الاغاثية في قطاعات الغذاء والمياه والايواء والصحة والتعليم منذ أن بدأت الأحداث في اليمن.