قال مسؤول عسكري ايراني اليوم الثلاثاء إن عقيدا بالحرس الثوري الايراني قتل خلال اداء مهام "استشارية" في سوريا.

ونقلت وكالة (فارس) الايرانية للانباء عن مساعد الشؤون التنسيقية بفيلق (القدس) التابع للحرس الثوري في محافظة (كيلان) شمال ايران العقيد عباس بايرامي قوله ان العقيد مرتضى شلماني قتل يوم الاثنين الماضي خلال اداء مهمة "استشارية" بسوريا.

ولفت بايرامي الى ان عدد الذين قتلوا في سوريا حتى الآن من محافظة كيلان وحدها بلغ 20 شخصا.

وتقول ايران ان تواجدها العسكري في سوريا يأتي بناء على طلب من الحكومة السورية ويقتصر على تقديم الدعم والاستشارة للقوات المسلحة السورية في حربها ضد الجماعات المسلحة