أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد اليوم الثلاثاء أهمية التوعية البيئية للجمهور بغية المحافظة على البيئة والاستفادة من مواردها الطبيعية.

جاء ذلك في كلمة للشيخ عبدالله الأحمد ألقاها على هامش حفل توقيع الهيئة مذكرة تعاون مع احدى الشركات المحلية لاقامة ملتقى ومعرض (بيئة نظيفة خضراء) في الكويت لاحقا.

وقال الشيخ عبدالله الأحمد ان التنمية المستدامة تعد من أهم الأدوات التي ترمي إلى مساعدة الأفراد والجماعات على اكتساب وعي بمكونات البيئة والمشكلات المرتبطة بها وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف ان السلوك الخاطئ للانسان يشكل أول المخاطر الكبرى التي تهدد البيئة لذا كان من الضروري أن تعطي الهيئة أولوية لدعم المساعي التي تسهم في تغيير سلوكه وتوجيهه نحو الإيجابية في تعامله واحتكاكه مع البيئة من أجل التنمية المستدامة.

وأوضح ان الملتقى يدخل ضمن برامج الهيئة الهادفة إلى الارتقاء بالتوعية البيئية لدى المواطن والمقيم وحث الجميع ودفعهم للعمل نحو المحافظة على البيئة والاستفادة من مواردها الطبيعية بطريقة مستدامة.

وبين ان موضوع الملتقى يأتي في مقدمة أولويات الهيئة لأن الحياة الخضراء أصبحت مستقبل البشرية إذ تسعى إلى تغيير نمط السلوك للمحافظة على البيئة بشكل عملي ومستدام بدلا من الاقتصار على التوعية والمعرفة النظرية.

وأشار في هذا الشأن إلى أهمية التوجه بشكل فعلي لتطبيق التقنيات التي تعتمد على الطاقة المتجددة لتغطية استهلاك الطاقة بأشكالها المختلفة والسعي إلى تحسين كفاءتها من حيث الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية.

وأفاد الشيخ عبدالله الأحمد ان النمط الأخضر من الحياة لا يقتصر على السلوك في المنازل بل يمكن اتباعه أيضا في العمل وفي المدارس والجامعات وحتى خلال التسوق فهي عملية متكاملة تشمل قطاعات الحياة بأكملها.