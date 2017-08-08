حقق رماة الكويت في رماية (التراب) الفردي ميداليتين ذهبية وفضية في البطولة الاسيوية للرماية المقامة في كازخستان وسط مشاركة كويتية متميزة.

وقال رئيس الوفد دعيج العتيبي في اتصال هاتفياليوم الثلاثاء ان المتسابق عبدالرحمن الفيحان حقق المركز الاول وحصل على الميدالية الذهبية في حين حقق طلال الطرقي المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية.



واضاف ان فريق الكويت الذي يضم عبدالرحمن الفيحان وطلال الطرقي وخالد المضف حصل على المركز الاول للفرق لأول مرة في نتائج بطولة اسيا للرماية ورفع علم الكويت وعزف السلام الوطني.



وأهدى العتيبي بالنيابة عن اعضاء الوفد هذا الانجاز الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الشيخ نواف الاحمد والشعب الكويتي.



ويشارك في البطولة منتخبات 29 دولة و350 راميا ورامية في بطولة اسيا للرماية المقامة في مدينة (الاستانه) بجمهورية كازخستان