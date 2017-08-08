عادل الشنان

أكدت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان ادارة خدمة المواطن انجزت (27730)معاملة خلال شهر يوليو الماضي منها (728) طلب اسكاني جديد و(1735) معاملة ، تخصيص كما أشار ت الإحصائية الى ان ادارة التوزيع اجرت في الشهر ذاته (100) معاملة تبادل وتنازل وقدمت (20) عقداً للانتفاع علاوة على فتح ادارة المساكن المؤجرة (53) ملفاً جديداً.

وبينت الاحصائية ان قسم الاستقبال استقبل (7500) استفساراً وقدم (482) شهادة لمن يهمة الامر موجه الى بنك الإئتمان الكويتي واستقبل (1436) معاملة بدل اجار في حين قدم قسم المتابعة (188) كتاب لتقسيط المديونيات على المواطنين ورد على (282) حالة استفسار بهذا الشأن.