اصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية اليوم الثلاثاء أحكاما بالإعدام بحق 27 متهما على خلفية ادانتهم باتهامات تتعلق بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية بهيئتها الثانية اصدرت أحكاما بالإعدام بحق 27 مدانا بالاشتراك في حادث قتل جنود عراقيين في تكريت في عام 2014 وهو حادث يعرف اعلاميا باسم (مجزرة سبايكر).

واوضح ان الاحكام صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب فيما افرجت المحكمة عن 25 متهما لعدم ثبوت الادلة.

يذكر ان اكثر من الف جندي ومتدرب عراقي قتلوا على يد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ابان سقوط مدينة تكريت بيدهم في عام 2014 حيث اعدم معظم الضحايا في معسكر (سبايكر).