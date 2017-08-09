السفير السعودي في واشنطن: سياسات قطر تهدد أمننا الوطني

دعا نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تعزيز الجهود في مجال مكافحة الارهاب.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) في بيان امس ان الامير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون استعرضا خلاله «سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، والاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتجفيف منابع الإرهاب» وأكد الجانبان حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة.

كما بحث ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع ماكرون، جهود البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار وتعاونهما بشكل خاص في محاربة التطرف والارهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.

وذكرت وكالة انباء الامارات الرسمية «وام» في بيان امــــس الاول ان الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين.

في هذه الاثناء، ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن مبعوثين أميركـــيين سيتوجــهان إلى منطقة الخليج للقاء مسؤولين هناك بهدف المساعدة في حل الأزمة الديبلوماسية مستمرة بين قطر والدول الأربع.

وقال مسؤول بالخارجية شريطة عدم نشر اسمه لـ«رويترز»: إن تيموثي ليندركيــنج نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج والجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الأميركية أنتوني زيـــني «يصلان إلى الخليــج من أجــل الحــوار مع الأطــراف المعــنية ودعـــم جهود الوســاطة التــي تقــوم بها الكويت»، ويبدأ المبعوثان جولتهما في الدوحة اليوم.

وفي غضون ذلك، قال السفير السعودي في الولايات المتحدة، صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان إن «سياسات قطر تشكل تهديدا لأمننا الوطني، خصوصا عندما تتدخل في سياساتنا الداخلية وتدعم المتطرفين»، معربا عن أمله في أن «تتوقف قطر عن تمويل الإرهاب».

وقال الامير خالد بن سلمان في تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» إن «حكومة المملكة تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب، وقد يكون هناك أشخاص كثر من بلدان مختلفة يدعمون الإرهاب، غير أن المشكلة في قطر تكمن في أن الحكومة هي التي تمول الإرهاب».

وفي المقابل، قال سفير قطر في إسبانيا، محمد الكواري إن من وصفهم بـ«دول الحصار» تريد السيطرة على بلاده، لافتا إلى أنهم «لا يريدون لقطر أن تكون بلدا منفتحا ومتسامحا»، على حد تعبيره.

ونقلت وزارة الخارجية القطرية على لســــان السفير الكواري قوله في تصريحـــات أدلـــى بها لموقـــع Hoy الإسباني: «إن السبب الحقيقي وراء الحصار هو الرغبة في تغيير سياسة قطر الداخلية والخارجية».

بدوره، قال سفير قطر لدى مولدوفا، محمد علي المالكي، في مـــقابلة مــــع مجلة «LP» أن الدوحـــة تؤكد على «ضرورة حل الأزمة في إطار مجلس التعاون الخليجي وتتمسك بـ«الحوار سبيلا وحيدا لتجاوز الأزمة».

إلى ذلك، أعلنت قيادة القوات البحرية التركية، اختتام مناورات بحرية مشتركة نفذتها مع نظيرتها القطرية.

وحسب بيان صادر عن القيادة، فــإن المنــاورات التي اســتمرت يومـــين جرت بمشاركة الفرقاطة التركية «غوكـوفا» (F-496)، وعدد من الزوارق الهجومية التابعة لقيادة القوات البحرية الأميرية القطرية، إضافة إلى مقاتلات قطرية من طراز «Mirage 2000».