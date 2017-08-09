أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، البدء في استخدام مسارات جوية جديدة في رحلاتها، على خلفية الأزمة بين الدوحة ودول عربية.

وقال رئيس الهيئة عبدالله بن ناصر السبيعي في بيان مساء امس الاول إنه تم «تفعيل مسار مهم بالنسبة للطيران القطري، وذلك عبر المياه الدولية المسؤولة عنها دولة الإمارات في الخليج العربي»، بحسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية القطرية «قنا».

وأوضح السبيعي ان «أغلب المسارات التي طلبتها دولة قطر من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تم تشغيلها، سواء في الخليج العربي أو بحر العرب وخليج عمان».

وكشف ان «هيئة الطيران المدني تعمل على دراسة مسارات جديدة عبر المياه الدولية من المفترض تشغيلها فور اعتمادها من كل الأطراف، وبينهم منظمة (إيكاو)».

واعتبر السبيعي ان «اعتماد المسارات الجديدة يعد نجاحا كبيرا لقطر، نظرا لقدرتها على إقناع المنظمة الدولية للطيران المدني بأهمية امتثال دول الحصار لاتفاقية شيكاغو».

وأوضح ان «المسارات الجديدة التي تم اعتمادها تعطي المزيد من الراحة والمزيد من تحقيق الأمن والسلامة الجوية للطائرات المستخدمة لها».