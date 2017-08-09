حذر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر من أن القضاء على تنظيم «داعش» قد يؤدي إلى ظهور «امبراطورية إيرانية راديكالية».

وقال كيسنجر - في مقال نشره بموقع (كاب-إكس) الإخباري البريطاني ونقلته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية ـ إنه يعتقد أنه في حالة القضاء على داعش واستيلاء إيران على الأراضي المحررة التي بسطت داعش سيطرتها عليها من قبل، فقد تنشأ امبراطورية إيرانية جديدة.



وجاء في مقال وزير الخارجية الأسبق «إن الحرب العالمية ضد داعش يمكن أن تقوم بمهمة التوضيح حيث تتفق معظم القوى غير الداعشية، ومن بينها الشيعة في إيران ودول السنة، على ضرورة القضاء على داعش ولكن أي كيان من المفترض أن يورث أراضيها (أراضي داعش)؟ أهو ائتلاف من السنيين؟ أم محيط تأثير تهيمن عليه إيران؟».

وأضاف كيسنجر أن الإجابة عن هذه التساؤلات محيرة لأن روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) تدعم الفصائل المتعارضة، فإذا سيطر الحرس الثوري الإيراني أو قوات الشيعة على أراضي داعش، قد تكون النتيجة هي تكوين شريط حدودي يصل من طهران إلى بيروت مما قد يشير إلى ظهور امبراطورية إيرانية راديكالية أو متطرفة.