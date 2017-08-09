باشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع وزير الداخلية وزعيم حزب «شاس» الديني اليميني أرييه درعي بشبهة الفساد.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن درعي وزوجته «يافا»، سيخضعان للتحقيق.



وأشارت إلى أن التحقيق هو الثالث الذي تجريه الشرطة معهما في غضون عدة أشهر بشبهة «الاحتيال وإساءة الائتمان وتبييض الأموال».

من جهته، قال درعي في تصريح صحافي: «أنا في طريقي إلى التحقيق حيث سأجيب عن جميع الأسئلة».



وأضاف:«لا شك لدينا بأن كل شيء سيكون على ما يرام وسينتهي على خير».

وكان درعي، المولود في مدينة مكناس في المغرب عام 1959، قد أدين في العام 2000 بتهم الفساد لدى توليه حقيبة الداخلية، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وتم الإفراج عنه بعد أن قضى 22 شهرا من فترة محكوميته.

ولفتت إلى انه جرى تقديم لوائح اتهام أيضا ضد 9 مسؤولين في حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يتزعمه وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بشبهة الفساد.

ومن المتوقع أن يقدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت لائحة اتهام ضد سارة زوجة بنيامين نتنياهو في 4 ملفات فساد، وتتضمن هذه الاتهامات إساءة استخدام مصاريف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، لكن لم يتحدد موعد تقديم لائحة الاتهام المذكورة.