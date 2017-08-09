الشرطة لاحقت السيارة التي صدمت عسكريين عند خروجهم من ثكنتهم في "لوفالوا بيري"





صدمت مركبة، اليوم الأربعاء، جنوداً فرنسيين في ضاحية لوفالوا_بيري في باريس، حسب ما أعلنته إذاعة فرنسية، مشيرة إلى سقوط مصابين. وتقع ضاحية لوفالوا بيري على الطرف الغربي لباريس.

وأشارت مصادر أمنية إلى وقوع 6 مصابين، بينهم 2 إصابتهما بالغة، لكن حياتهما ليست في خطر.



وتلاحق الشرطة حالياً المركبة التي دهست الجنود بعد أن تم التعرّف عليها، حيث تبيّن أنها من نوع "بي إم دبليو"، إلا أنه لم يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المركبة. كما أعلنت الشرطةالفرنسية أن عملية أمنية تجري حاليا في المنطقة.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أن رجلا قاد مركبته باتجاه مجموعة جنود عند خروجهم من ثكنتهم في الضاحية الفرنسية، ولاذ بالفرار. والعسكريون المستهدفون هم من المشاركين في عملية #سانتينيل لمكافحة الإرهاب.

ووقع الهجوم قرابة الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) عندما انطلقت سيارة كانت متوقفة في شارع ضيق فجأة وبسرعة باتجاه الجنود لدى خروجهم من ثكنتهم لبدء دورية.

يذكر أن ضاحية لوفالوا بيري لم تشهد أي حادث أمني خطير من قبل. وأكد عمدة لوفالوا بيري، باتريك بالكاني، في حديث تلفزيوني، أن "الحادث الذي تعرض له الجنود عمل متعمد دون أدنى شك. إنه عمل عدواني بغيض". وأعلنت الشرطة من جهتها عن "عمل متعمد على ما يبدو".



سلطات مكافحة الإرهاب تحقق في حادثة صدم جنود بباريس

قال مصدر في القضاء الفرنسي إن محققين في مجال مكافحة الإرهاب تلقوا طلبا بتحري حادثة صدم سيارة لمجموعة من الجنود في ضاحية لوفالوا بيريه بباريس اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر، أن إدارة مكافحة الإرهاب تسلمت زمام الأمور وتعمل مع جهاز المخابرات الداخلية وهي خطوة تشير إلى أن السلطات تتعامل مع الحادثة على أنها عمل إرهابي محتمل.

وجاء في بيان صادر عن وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي أن قوات الشرطة تبحث عن مشتبه به طليق بعد الحادثة التي أسفرت عن إصابة ستة جنود بينهم اثنان في حالة خطيرة.