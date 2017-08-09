ذكرت السلطات الهنديةالمحلية اليوم الاربعاء أن حصيلة قتلى زلزال قوي ضرب إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين ارتفعت إلى 19 شخصا، والمصابين إلى 247 شخصا.

وطبقا للمكتب الاعلامي الاقليمي، فقد تعرض 40 شخصا لاصابات خطيرة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن خمسة على الاقل من 19 قتيلا، كانوا سائحين يزورون حديقة "جيوتشايجو" الوطنية، وهي مركز الزلزال، على بعد 285 كيلومترا، شمال شينجدو.

وتم إغلاق المتنزه الجبلي، المعروف ببحيراته ذات المناظر الخلابة وشلالاته، عندما وقع الزلزال في الساعة التاسعة و19 دقيقة مساء (1319 بتوقيت جرينتش).

وذكر التلفزيون الرسمي أنه تم اعلان حالة الطوارئ العامة على مستوى عال اليوم الاربعاء، حيث تمت الاستعانة بأربع مروحيات على الاقل ومئات الجنود والافراد الطبيين وأكثر من 1200 عامل إغاثة.

وتلقى مستشفى مقاطعة جيوتشايجو الشعبي، 156 مصابا، طبقا لشينخوا، من بينهم رجل فرنسي وامرأة كندية.



وذكرت شينخوا أنه لم يعرف بعد العدد الدقيق للاجانب في المنطقة.

وذكرت شينخوا أن المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها تعرضت لاصابات طفيفة في الرأس وستبقي ليومين آخرين أو ثلاثة في المستشفى.

وذكر الاطباء الذين فحصوا الرجل بأشعة إكس، الذي يدعى ماكسينس فالون 18/ عاما/ أنه يحتاج إلى جراحة فورية لمنع العدوى بسبب شظايا الحجارة التي تساقطت على ساقه الايمن.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن زلزالا بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر قد وقع ليل الثلاثاء على بعد نحو 280 كيلومترا شمالي تشنجدو. وقالت وسائل إعلام رسمية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.