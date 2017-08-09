قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن أربعة رجال شرطة بينهم ضابط قتلوا بالرصاص اليوم الأربعاء في هجوم مسلح على سيارتهم غربي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء التي ينشط بها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت المصادر أن المسلحين نصبوا كمينا لسيارة كان يستقلها رجال الشرطة وأطلقوا عليها الرصاص بمنطقة ملاحة سبيكة غربي العريش وهي كبرى مدن المحافظة. ووقع الهجوم بالقرب من حاجز أمني بالمنطقة.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.



وتنشط في شمال سيناء جماعة متشددة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية وتطلق على نفسها اسم (ولاية سيناء). وتتركز هجمات الجماعة في شمال سيناء لكنها امتدت لمناطق مختلفة في أنحاء البلاد.



وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن قتل المئات من قوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.