ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن إحصائية ادارة جوازات المطار أشارت إلى أن إجمالي عدد المسافرين عبر منفذ مطار الكويت الدولي خلال الفترة من 1/7/2017 لغاية 31/7/2017 بلغ (1.185.623) مسافرا.

وبينت الإدارة أن حركة دخول المسافرين بلغت (533.270) منهم (201.726) مسافرا كويتيا و(31.882) مسافرا من مواطني دول مجلس التعاون و(299.662) من باقي الجنسيات، في حين بلغت حركة الخروج (652.353) مسافرا، منهم (256.426) مسافرا كويتيا و(36.484) مسافرا من مواطني دول مجلس التعاون و (359.443) مسافرا من باقي الجنسيات.

وأشارت الى أن عدد التأشيرات الصادرة بلغ (15.884)، كما قامت إدارة جوازات المطار التابعة للإدارة العامة لأمن المطار بتنفيذ 53 مهمة لكشف بصمة الإبعاد وتم السماح لـ11 شخص بالدخول الى البلاد بعد رفع سابقة الإبعاد عنهم، في حين تم ضبط 11 مسافرا بتهمة التزوير في وثائق السفر الى جانب إلقاء القبض على 118 مطلوبا وإحالتهم الى الجهة المختصة، لافتة الى أن عدد الأشخاص الذين تم إرجاعهم من قبل إدارة الجوازات بلغ 182 شخصا، كما تم إلغاء منع السفر عن 118 مسافرا، بالإضافة الى ضبط عدد من القضايا الأخرى.

وناشدت الإدارة العامة لأمن المطار المسافرين كافة ضرورة التعاون مع رجال الأمن في منفذ المطار من أجل تسهيل إجراءات السفر وتقديم أفضل الخدمات لهم.