كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال يوليو الماضي والتي أسفرت عن تحرير ( 188 ) مخالفة ورفع ( 1499) إعلان .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني بأن الإدارة قامت برفع وإزالة ( 1499) إعلان من الشوارع والميادين إلى جانب تحرير(188) مخالفة ، وتم إتلاف (38) كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي , والتفتيش على (313) محل , و غلق محل غلق إداري , وتوجيه (9) مخالفات لمحلات اشتراطات صحية , وبلغ إجمالي العينات التي تم إرسالها إلى وزارت الصحة (1175) عينه , بالإضافة إلى إصدار عدد (1212) شهادة , إلى جانب مخالفـــــــــــــة ( 71 ) محل من قبل مراقبة المحلات والإعلانات , وتم الصلح (10) مخالفات ، إلى جانب تحرير (110) محضر مخالفة من قبل مراقبة الأغذية والأسواق , و (7) مخالفات إدارية , وعدد (24) طلب نتيجة فحص مختبر , و (4) رسوم مندوب الشركة\المؤسسة , وتصريح واحد إعادة تعبئة .