استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 301ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 354ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 392ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 312ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.



وارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس بعد أن أظهرت بيانات أمريكية للوظائف أن عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع خلال شهر يونيو الماضي مما يؤكد حالة التفاؤل بشأن صحة سوق العمل الأمريكي.