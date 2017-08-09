أعلنت شركة الكويت للتأمين تحقيقها 52ر6 مليون دينار كويتي (نحو 5ر21 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية بالنصف الأول من العام الحالي بربحية قدرها 2ر35 فلس للسهم وارتفاع نسبته 735 في المئة مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من 2016.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الاربعاء ان إجمالي حقوق المساهمين بلغ خلال النصف الاول من العام الحالي 5ر67 مليون دينار (نحو 4ر223 مليون دولار) مقارنة ب3ر56 مليون دينار (نحو 4ر186 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت ان إجمالي الموجودات بلغ 2ر164 مليون دينار (نحو 6ر543 مليون دولار) في حين بلغت المطلوبات 6ر96 مليون دينار (نحو 8ر319 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2017 مقارنة بإجمالي مطلوبات بلغ 5ر89 مليون دينار (نحو 3ر296 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2016.

وتأسست (الكويت للتأمين) عام 1960 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 برأسمال مدفوع بلغ 4ر19 مليون دينار (نحو 2ر64 مليون دولار) وتقوم بأعمال التأمين بجميع أنواعه اضافة الى استثمار رأس المال والموجودات المنقولة وغير المنقولة بالطريقة التي يقررها مجلس الادارة مع مراعاة أحكام القانون.