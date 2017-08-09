داهمت السلطات الأوكرانية مكاتب أحد أشهرالمواقع الإخبارية الإلكترونية " سترانا. يو ايه" اليوم الأربعاء في ثاني عملية إجراءات صارمة ضد مؤسسة إخبارية منتقدة لقيادة البلاد خلال عدة أشهر.

وكان رجال شرطة مدججين بالسلاح قد قاموا في منتصف تموز/يوليو بتفتيش المكتب التحريري لصحيفة فيستي ومحطة إذاعية بوسط كييف.

وقال موقع سترانا في تقرير إن السلطات داهمت أيضا منازل اثنين من الصحفيين العاملين بها.

وقالت اولينا هيتليانسكا المتحدثة باسم قطاع الأمن الوطني في أوكرانيا إنه يجرى التحقيق مع الموقع على خلفية ما يتردد عن كشفه لمعلومات حكومية

سرية.

وأضافت على صفحتها على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي أن المحققين " يفحصون أجهزة الحواسب الآلية بحثا عن مواد تحوى أسرار دولة".

وأدان مدير اتحاد الصحفيين الوطني بأوكرانيا سيرجي توميلينكو المداهمة، قائلا إنها مثال على العدالة الانتقائية.

وأضاف على صفحته على موقع الفيسبوك " مثل هذا الترصد الممنهج من قبل

السلطات،يشير إلى توجه انتقائي من جانب الحكومة ".