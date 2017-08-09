السقف المالي للقطع المبرمج ألياً هو 50 د.ك للهواتف المنزلية و100 د.ك للتجارية

سيتم قطع الخدمة الهاتفية عن المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية لمدة 6 أشهر

يمكن تسديد المشتركين لفواتيرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني (www.moc.gov.kw) أو موقع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت (www.e.gov.kw) أو الاستعلام عن حساباتهم عبر الاتصال بالرقم (123)

دعت وزارة المواصلات اليوم الاربعاء المشتركين الى سداد المستحقات المالية المترتبة على الخدمة الهاتفية مبينة انها ستنفذ نظام القطع الآلي المبرمج لشهر اغسطس الجاري وفقا للاجراءات المتبعة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي انه سيتم ارسال رسالة تحذيرية أولى يوم الأحد الموافق 13 الشهر الجاري تعقبها رسالة تحذيرية ثانية يتم بثها إلى الأرقام الهاتفية ذات العلاقة في 20 اغسطس.

وأوضحت انه بعد بث الرسالة التحذيرية الثانية سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المتخلف أصحابها عن السداد في 27 اغسطس مضيفة ان السقف المالي الذي بناء عليه يقوم الحاسب الآلي بإدراج الرقم الهاتفي في قائمة القطع المبرمج هو 50 دينارا كويتيا (نحو 165 دولارا امريكيا) للهواتف المنزلية و100 دينار كويتي (نحو 330 دولارا امريكيا) للهواتف التجارية.

وذكرت أن الهواتف التي تم الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة ستقطع الخدمة عنها آليا مباشرة عند التأخر عن تسديد القسط الشهري المستحق.

واضافت الوزارة أنه سيتم قطع الخدمة الهاتفية عن المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية لمدة 6 اشهر فاكثر لفئة منازل وتجاري لغير الكويتي وتجاري بالنسبة للكويتيين وذلك مع كل عملية قطع آلي .

وأشادت بتعاون المشتركين خلال الأشهر الماضية مشيرة الى امكان تسديد المشتركين لفواتيرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني (www.moc.gov.kw) أو موقع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت (www.e.gov.kw) أو الاستعلام عن حساباتهم عبر الاتصال بالرقم (123)