استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، في العاصمة الدوحة، وفداً أمريكيا ضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، تيم لندركنغ، والجنرال المتقاعد، أنطوني زيني.



من جانبها قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التقى اليوم كلا من زيني، ولندركنغ، وبحث معهما "تطورات الأزمة الخليجية وكافة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها من قبل دول الحصار ضد دولة قطر".

وجدد وزير الخارجية القطري دعم بلاده "التام للوساطة الكويتية الداعية للحوار".

وكان كلا من زيني، ولندركنغ قد وصلا الكويت أمس الأول الإثنين، في مهمة لدعم جهود وساطتها في الأزمة الخليجية.